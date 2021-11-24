Ağrı'da yapımı süren Derecek Barajı'ndan ekonomiye yılda 5 milyon 478 bin lira katkı

TAŞLIÇAY, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yapımı devam eden Derecek Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 478 bin lira katkı sağlayacağı bildirildi.

Devlet Su İşlerinden (DSİ) yapılan açıklamada, son yıllarda modern sulama projeleri geliştirilerek uygulamaya konulması ve modern sulama sayesinde tarımda verim artışının yanı sıra üretim deseninin çeşitlendiği, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet edilmesi ve yaşam standardının yükselmesi sayesinde yöreden göçün önlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tarımda modern sulamanın önemine işaret ederek, bu çerçevede Taşlıçay ilçesinde yer alan Derecek Barajı'nın yapım çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti.

Barajın tamamlanmasıyla depolanacak suyla 9 bin 960 dekar tarım arazisinin sulanacağı bilgisini veren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Baraj gövde dolgusu yüzde 99 seviyesindedir. Derivasyon, dolu savak kazı-dolgu-beton imalatları, kret ulaşım yolu, relokasyon yolu ve malzeme ocağı ulaşım yolları imalatları tamamlandı. Barajda içme suyu hattının deplasesi, gövde dolgusunun kalan kısmı ile vana odası ulaşım yolu imalatlarına devam edilmekte olup, vana odası ve vana imalatları yapılacaktır. Su depolama kapasitesi 3,29 milyon metreküp olan Taşlıçay Derecek Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 478 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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