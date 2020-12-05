Ağrı'da yangın faciası; baba ve 2 çocuğu öldü (3)

BABA ÇOCUKLARI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİAğrı'da evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden Özgür Murat ile çocukları Esmanur ve Berat'ın Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri akşam saatlerinde tamamlandı.

BABA ÇOCUKLARI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Ağrı'da evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden Özgür Murat ile çocukları Esmanur ve Berat'ın Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri akşam saatlerinde tamamlandı. Baba ve 2 çocuğunun cenazesi karayoluyla Ağrı'nın Baloluk köyüne getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazı sonrası baba ve çocukları köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR