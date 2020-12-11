Ağrı'da yaklaşık 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Ağrı'da yaklaşık 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

11.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:03
Ağrı'da yaklaşık 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde son bir haftada yaklaşık 30 bin paket yakın sigara ele geçirildi.

Ağrı'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde son bir haftada yaklaşık 30 bin paket yakın sigara ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin giriş ve çıkış noktalarında bulunan kontrol noktalarında yapılan aramalar neticesinde son bir hafta içerisinde yaklaşık 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi. Konuya ilişkin Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son bir hafta içerisinde başta şehirlerarası otobüsler/ tırlar ve araçlar üzerinde Profesyonel Bakış Açısı ile yapılan çalışmalarda, ekiplerimiz tarafından 30 Bine yakın gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Biz daima hazırız" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünün ev sahipliğinde KOM Daire Başkanlığı bünyesinde Ağrı ve çevre illerin Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla "Araç ve Şüpheliler üzerinde Profesyonel Arama yöntemleri" konulu kursun da başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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