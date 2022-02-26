Ağrı'da yakıt yüklü tır devrildi

AĞRI (İHA) - Ağrı'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yakıt yüklü tır devrildi.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'da yakıt yüklü olan tır, Çiftepınar köyü yakınlarında yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıktı. Yol kenarına devrilen tırda maddi hasar meydana gelirken, ölü ya da yaralının olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

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