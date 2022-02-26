Ağrı'da yakıt yüklü tır devrildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağrı'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yakıt yüklü tır devrildi.
AĞRI (İHA) - Ağrı'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yakıt yüklü tır devrildi.
Edinilen bilgilere göre Ağrı'da yakıt yüklü olan tır, Çiftepınar köyü yakınlarında yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıktı. Yol kenarına devrilen tırda maddi hasar meydana gelirken, ölü ya da yaralının olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa