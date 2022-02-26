Ağrı'da yakıt yüklü tır devrildi - Haberler

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Ağrı'da yakıt yüklü tır devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağrı'da yakıt yüklü tır devrildi

Ağrı'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yakıt yüklü tır devrildi.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yakıt yüklü tır devrildi.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'da yakıt yüklü olan tır, Çiftepınar köyü yakınlarında yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıktı. Yol kenarına devrilen tırda maddi hasar meydana gelirken, ölü ya da yaralının olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

Ağrı'da yakıt yüklü tır devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ağrı, 3. Sayfa, Haberler

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