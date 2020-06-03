Ağrı'da yakalanan 4 yavru maymun Gaziantep'e getirildi Ağrı'da ele geçirilen ve ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 4 yavru maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı.

Ağrı'da ele geçirilen ve ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 4 yavru maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı.

Ağrı'da güvenlik güçleri, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada küçük bir kafese konulmuş 4 yavru maymun buldu.

İran'dan kaçak yollarla getirildiği belirlenen maymunlar, Ağrı Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Burada ilk kontrolleri yapılan yavru maymunlar daha sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, maymunların 3 aylık olduğunu söyledi.

Yavru maymunların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Özsöyler, "Yavru maymunlarımız burayla gelir gelmez onları ilk olarak sağlık taramasından geçirdik. Çok şükür durumları iyi. Gerekli tüm bakımları yaptık. Daha geniş ve ferah bir kafese koyduk. Şimdi 21 gün özel hazırladığımız karantina kafeslerinde kalacaklar. Daha sonra ziyaretçilerin görebileceği barınaklara alacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA