Ağrı'da yakalanan 2 hırsız tutuklandı
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Ağrı'da yakalanan 2 hırsız tutuklandı

Ağrı'da yakalanan 2 hırsız tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da birçok hırsızlık suçundan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlar tutuklandı.

Ağrı'da birçok hırsızlık suçundan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlar tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerince, 2 gün önce şafak operasyonu ile haklarında birçok hırsızlık suçundan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan, A.Ö, M.K, E.E ve A.G. isimli şahısları evlerine baskın vererek yakaladı. Yakalanan şahıslardan emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemece E.E. ve A.G. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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