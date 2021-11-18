Ağrı'da yağmurdan kaçmaya çalışan domuz sürüsü kameralara yansıdı - Haberler
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Ağrı'da yağmurdan kaçmaya çalışan domuz sürüsü kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ağrı'da yağmurdan kaçmaya çalışan domuz sürüsü kameralara yansıdı

Ağrı'da aniden bastıran yağmur nedeniyle bulunduğu tepeden yukarıya doğru kaçmaya çalışan domuz sürüsü kameralara yansıdı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (İHA) - Ağrı'da aniden bastıran yağmur nedeniyle bulunduğu tepeden yukarıya doğru kaçmaya çalışan domuz sürüsü kameralara yansıdı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tepelerde sürü halinde dolaşan domuzlar, aniden bastıran yağmur nedeniyle paniğe kapıldı. Sürünün çokluğu ve yağmurdan kaçmaya çalıştıkları anlar ise kameralara yansıdı. - AĞRI

Ağrı'da yağmurdan kaçmaya çalışan domuz sürüsü kameralara yansıdı

Ağrı'da yağmurdan kaçmaya çalışan domuz sürüsü kameralara yansıdı

Ağrı'da yağmurdan kaçmaya çalışan domuz sürüsü kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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