Ağrı'da yabani hayvanların saldırısına uğrayan 45 koyun telef oldu
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Ağrı'da yabani hayvanların saldırısına uğrayan 45 koyun telef oldu

Ağrı'da yabani hayvanların saldırısına uğrayan 45 koyun telef oldu
Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ağıla giren yabani hayvanların saldırısına uğrayan 45 koyun telef oldu.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ağıla giren yabani hayvanların saldırısına uğrayan 45 koyun telef oldu.

Mollasüleyman köyünde yaşayan Cesim Yazıcı'nın ağılına gece saatlerinde giren yabani hayvanlar, koyunlara saldırdı. Ağıldaki koyunlardan 45'i telef olurken, 40'ı yaralı kurtuldu.

Sabah saatlerinde ağıla gittiğinde durumu fark eden Yazıcı, jandarma ile Eleşkirt Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne haber verdi.

Ağıla gelen jandarma ile İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Cesim Yazıcı, AA muhabirine, "Sabah kuzuları otlaklara götürmek için ağıla girdiğimizde bütün kuzular kan içindeydi. Maddi zararım büyük, Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Yetkililer, koyunlara kurtların saldırmış olabileceğini belirterek, konuya ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

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