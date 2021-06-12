Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi
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Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran plakalı bir tırın çamurluk bölümlerine gizlenmiş 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran plakalı bir tırın çamurluk bölümlerine gizlenmiş 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İran'dan İtalya'ya yük taşımacılığı yapan İran uyruklu A.M. idaresindeki tır ve dorsesi, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan gümrük ve pasaport işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında x-ray taramasından geçirildi.

Taramada, tırın arka lastiklerindeki çamurluk kısımlarında şüpheli yoğunluğun fark edilmesi üzerine araç hangara çekildi.

Narkotik dedektör köpeğinin çamurluklara tepki vermesi üzerine Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince söz konusu bölgede arama yapıldı.

Ekipler, çamurluk kısımlarına özel düzenekle hazırlanmış zula yerlerinde 24 pakette 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü A.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi
Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi
Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi
Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi - Haberler
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