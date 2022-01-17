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Ağrı'da yaban hayvanları unutulmadı

Ağrı'da yaban hayvanları unutulmadı
AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da çetin geçen kış ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

AĞRI (AA) - Ağrı'da çetin geçen kış ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) görevlileri ile Türk Kızılay gönüllüleri, zorlu geçen kış mevsiminde karla kaplı dağlarda yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesine giden ekipler, 5 bin 137 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağı olan Ağrı Dağı manzarasına sahip ve yaban hayvan varlığının fazla olduğu bölgelere yem serpti.

Dondurucu soğuklara rağmen kırsalda yürüyen ekipler, bölgeye belirli aralıklarla 800 kilo yem dağıttı.

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kızılay, Türk, Ağrı, Güncel, Haber

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