Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya bir ton yem bırakıldı - Haberler
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Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya bir ton yem bırakıldı

AA, Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya bir ton yem bırakıldı

Çetin kış şartlarının hakim olduğu Ağrı'nın Patnos ilçesinde, jandarma, Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü ile Kızılay ekipleri, yaban hayvanları için doğaya bir ton yem bıraktı.

PATNOS, AĞRI (AA) - Çetin kış şartlarının hakim olduğu Ağrı'nın Patnos ilçesinde, jandarma, Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü ile Kızılay ekipleri, yaban hayvanları için doğaya bir ton yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Türk Kızılay Patnos Şubesi gönüllüleri, karla kaplanan doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma başlattı.

Sarısu Ovası sulak alanına giden ekipler, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede yemleme çalışması yaptı.

Arazide dizlerine kadar kara batan görevliler, alana yem bıraktı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Milli Parklar, Jandarma, Patnos, Ağrı, Güncel, Haber

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