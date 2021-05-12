Ağrı'da Vefa Sosyal Destek grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da Vefa Sosyal Destek grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Ağrı'da Vefa Sosyal Destek grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da Vefa Sosyal Destek grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getiriyor.

Ağrı'da Vefa Sosyal Destek grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getiriyor.

Valilik koordinesinde çalışmalarına devam eden Vefa Sosyal Destek grubu, 17 günlük tam kapanma sürecinde evlerinde kalan vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Aralarında polis, jandarma ve farklı mesleklerden çalışanların olduğu gruplar en ücra köylere kadar giderek vatandaşların maaş ödemelerini kendilerine ulaştırıyor.

Ekipler talep üzerine vatandaşların ilaç ve gıda ihtiyaçlarını da yerine getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Arda Turan Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağrı'da Vefa Sosyal Destek grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 19:19:25. #1.14#

title