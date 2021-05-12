Ağrı'da Vefa Sosyal Destek grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Ağrı'da Vefa Sosyal Destek grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getiriyor.

Ağrı'da Vefa Sosyal Destek grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getiriyor.

Valilik koordinesinde çalışmalarına devam eden Vefa Sosyal Destek grubu, 17 günlük tam kapanma sürecinde evlerinde kalan vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Aralarında polis, jandarma ve farklı mesleklerden çalışanların olduğu gruplar en ücra köylere kadar giderek vatandaşların maaş ödemelerini kendilerine ulaştırıyor.

Ekipler talep üzerine vatandaşların ilaç ve gıda ihtiyaçlarını da yerine getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez