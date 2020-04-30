Ağrı'da Vefa Destek Grupları ulaşılmadık ev bırakmıyor
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Ağrı'da Vefa Destek Grupları ulaşılmadık ev bırakmıyor

Ağrı'da Vefa Destek Grupları ulaşılmadık ev bırakmıyor
30.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:00

Ağrı Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla ulaşılmadık ev bırakmıyor.

Ağrı Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla ulaşılmadık ev bırakmıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ağrı Valiliği bünyesinde kurulan ve 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veren Ağrı Vefa Sosyal Destek Merkezi, Ağrı Merkez ve ilçelerde, kentteki sivil toplum kuruluşlarında destekleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların, gıda, ilaç, maaş başta olmak üzere diğer bütün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Ramazan ayının gelmesi ile de kentteki ihtiyaç sahibi ailelere gıda malzemesi ulaştırılması noktasındaki çalışmalarına arttıran Vefa Sosyal Destek Gruplar, şu ana kadar merkez ve bağlı köyler de toplamda 12 bin 500 aileye gıda kolisi ulaştırırken, Cumhurbaşkanlığınca açıklanan Sosyal Destek Programı kapsamında da 71 bin 632 kişiye bin TL'lik maaşlarını elden teslim etti.

'Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları birlikte görev yapmaktadır'

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ağrı Vefa Sosyal Destek Merkezi Koordinatörü Vefa Çelik, kentte faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ile birlikte organize bir şekilde hareket ettiklerini söyledi. Vefa Sosyal Destek Gruplarının korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulduğunu belirten Çelik: "Aynı zamanda diğer ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarının da karşılanması amacıyla hizmet veriyor. Bu noktada oluşturulmuş olan Vefa Destek Grubumuz da tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları birlikte görev yapmaktadır. Vefa Destek Merkezimizde şimdiye kadar Ağrı merkez ve ilçelerde 71 bin kişiye bin TL'lik yardımları götürülüp teslim edildi. Bunun yanında Merkeze gelen toplam 11 bini bulan çağrıdan 9 bin 970 çağrıyı olumlu bir şekilde sonuçlandırmış. Aynı zamanda Ramazan ayı dolayısıyla yine Vefa Destek Gruplarımız vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını da yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu işi yaparken sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket edilmekte. Şu ana kadar Merkezde yaklaşık 6 bin ailenin yanı sıra köylerde de 6 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı. Dağıtımlarımız devam da etmektedir" dedi.

Devamında vatandaşlara temel ihtiyaç desteklerinin yanı sıra psikososyal destekte verildiğinin aktaran Çelik: "Yine bunların yanında Sosyal Destek Gruplarımız vatandaşların normal temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında onlara psikososyal destek de sunuyor. Bu nokta da bize gelen çağrılarla ilgili meslek elemanlarımız, sosyal çalışmacılarımız, psikologlarımız, pedagoglarımız ailelerle ilgili gerekli mesleki çalışmayı da yürütmektedirler. Hastalık sürecinin geçici olduğunu söyleyip gerekli destekleri sağlıyorlar. Ki bu konu belki de bu işin en önemli tarafı" ifadelerinin kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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