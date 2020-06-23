Ağrı'da Vatandaşlar yasağa uydu
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Ağrı'da Vatandaşlar yasağa uydu

- Ağrı'da Vatandaşlar yasağa uydu Ağrı'da alınan maske zorunluluğu kararının ardından bu gün Eski Van ve Cumhuriyet Caddelerine çıkan vatandaşlar, büyük oranda yasağa uydu.

23.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:28

- Ağrı'da Vatandaşlar yasağa uydu

AĞRI - Ağrı'da alınan maske zorunluluğu kararının ardından bu gün Eski Van ve Cumhuriyet Caddelerine çıkan vatandaşlar, büyük oranda yasağa uydu.

Bu gün başlayan yasağın ardından caddelerin giriş ve çıkışlarında polis otolarından yaptıkları anonslarla vatandaşları maske takmaları konusunda uyaran ekipler, caddelere maskesiz giriş yapmak isteyen vatandaşlara ise izin vermedi.

Öte yandan esnaf ve vatandaşlarda alınan maske takma zorunluluğu kararından memnun olduklarını dile getirdi.

Ağrı'da Vatandaşlar yasağa uydu

Kaynak: İHA

Manşet

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