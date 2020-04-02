Ağrı'da vatandaşlar, bariyerle kapatılan caddeye ateşleri ölçüldükten sonra alınıyor Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sokağa çıkan vatandaşlar, polislerce giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılan Cumhuriyet Caddesi'ne ateşleri ölçüldükten sonra alınıyor.

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sokağa çıkan vatandaşlar, polislerce giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılan Cumhuriyet Caddesi'ne ateşleri ölçüldükten sonra alınıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararların uygulanmasında aksaklık yaşanmaması için sıkı çalışma yapıyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nin tüm giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattıktan sonra sağlık görevlileri eşliğinde ateşlerini ölçtükleri vatandaşların caddeye girişlerine izin veriyor.

Bankaların önünde de bariyer kuran ekipler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile sık sık anons yaparak vatandaşlardan sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

Öte yandan ateşleri ölçülerek caddeye alınanların buradaki PTT Şubesi'nde para çekmek için oluşturduğu yoğunluk dikkati çekti.

Kaynak: AA