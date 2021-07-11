Ağrı'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

AĞRI'da polis ekiplerinin şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalandı.

AĞRI'da polis ekiplerinin şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinden ardından şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonla uyuşturucu madde satan 6 kişiyi yakaladı. Narkotik köpeklerle şüphelilerin evlerini didik didik arayan ekipler koltuklara, yastıkların içine zulalanmış uyuşturucu maddelerini buldu. Operasyonda 5,85 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucuları paketlemek için kullanılan 100 kilitli poşet ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden birinin 13 farklı suçtan arandığı öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir