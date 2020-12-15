- Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapan 14 kişi tutuklandı

- Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapan 14 kişi tutuklandı

AĞRI - Ağrı'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 14 kişi tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan ve aralarında sokak satıcılarının da bulunduğu 17 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişiden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalan 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken uyuşturucu madde kullandığı saptanan 30 kişi hakkında da yasal işlem uygulandı. Konuya ilişkin Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce İl Merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının içerisinde bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İl Merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan 17 şüpheli şahsa yönelik Polis Özel Harekat Unsurları ve Narkotik Madde Arama Köpeklerinin katılımları ile eş zamanlı uyuşturucu operasyonu icra edilmiştir. Operasyon kapsamında toplam 30 uyuşturucu madde kullanıcısına işlem yapılmıştır. Uyuşturucu madde ticareti yapan 17 şüpheli şahıs hakkında eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon neticesinde yakalanan 15 şüpheli şahıstan 14 şüpheli şahıs Tutuklanmış, 1'i Adli Kontrol Şartı ile Serbest kalmış, 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam edilmektedir. Aydınlık geleceğimizi madde bağımlılığından korumak amacıyla uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı