Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon
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Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon

Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nün Ağrı il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının içerisinde bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 36 uyuşturucu madde kullanıcısına işlem yapılırken,...

09.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:20

Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon

AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nün Ağrı il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının içerisinde bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 36 uyuşturucu madde kullanıcısına işlem yapılırken, 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce Ağrı İl genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının içerisinde bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

05/06/2020 tarihinde Ağrı İl Merkezli, Doğubayazıt İlçesi ve Van İlinde uyuşturucu madde ticareti yapan 16 şüpheli şahsa yönelik Polis Özel Harekat Unsurları ve Narkotik Madde Arama Köpeklerinin katılımları ile eş zamanlı uyuşturucu operasyonu icra edilmiştir.

Soruşturma sürecinde ve eş zamanlı operasyon neticesinde şüpheli şahıslardan ve adreslerinde yapılan aramalardan;

-219,4 gram Metamfetamin Maddesi,

-61,06 gram Esrar Maddesi,

-3 Adet Ecstasy hap,

-0,45 gram Sentetik Kannobinoid(Bonzai) maddesi,

-1 Adet Hassas Terazi,

-2 Adet Av Tüfeği,

-51 Adet Av Tüfeği fişeği,

-3 Adet Ruhsatsız Tabanca,

-4 Adet 9x19 Tabanca Fişeği,

-1 Adet Tüfek Şarjörü ele geçirilmiştir.

Soruşturma kapsamında toplam 36 uyuşturucu madde kullanıcısına işlem yapılmıştır. Eş zamanlı operasyon neticesinde gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 15 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Firari olan 1 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Aydınlık geleceğimizi madde bağımlılığından korumak amacıyla uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir. "

Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon

Kaynak: İHA

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