Ağrı'da uyuşturucu ile mücadeleye muhtarlardan tam destek - Haberler
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Ağrı'da uyuşturucu ile mücadeleye muhtarlardan tam destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağrı'da uyuşturucu ile mücadeleye muhtarlardan tam destek

Ağrı'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, 18 mahalle muhtarının katılımı ile gerçekleşti.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, 18 mahalle muhtarının katılımı ile gerçekleşti.

Ağrı merkezde bulunan 18 mahalle muhtarının yanı sıra 2 klinik psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir halkla ilişkiler uzmanının katıldığı toplantıda, uyuşturucu başta olmak üzere her türlü zararlı alışkanlığa karşı kararlı bir şekilde mücadele etme kararı alındı. Toplantı sonunda 18 mahalle muhtarı yapılan mücadelede her türlü desteği vermekten geri durmayacaklarını belirtti.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, bağımlı bireylere ve ailelerine ücretsiz hizmet vermek için hazır olduklarını belirterek bağımlılıkla mücadele konusunda kendilerine danışan vatandaşların doğru yönlendirilmeleri noktasında da ortak çalışma yürütüleceğini ifade etti. - AĞRI

Ağrı'da uyuşturucu ile mücadeleye muhtarlardan tam destek

Ağrı'da uyuşturucu ile mücadeleye muhtarlardan tam destek

Ağrı'da uyuşturucu ile mücadeleye muhtarlardan tam destek

Ağrı'da uyuşturucu ile mücadeleye muhtarlardan tam destek

Ağrı'da uyuşturucu ile mücadeleye muhtarlardan tam destek

Ağrı'da uyuşturucu ile mücadeleye muhtarlardan tam destek

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