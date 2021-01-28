Uygulama noktasında durdurulan araçta 21 kilo 114 gram eroin yakalandı

Ağrı'da, polislerce uygulama noktasında durdurulan bir araçta 21 kilo 114 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı'da, polislerce uygulama noktasında durdurulan bir araçta 21 kilo 114 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu tacirlerine yönelik Ağrı ve Adıyaman il emniyet müdürlüklerince ortak çalışma yapıldı.

Bu kapsamda polislerce takibe alınan bir araç, Ağrı kent merkezi Şeker Kavşağı'nda durdurulup arandı.

Aramada, araçtaki 3 çuvala gizlenen 21 kilo 114 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı