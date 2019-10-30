Ağrı'da "Üşüyen Çocuk Kalmasın" kampanyası
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Akut Kulübü tarafından "Üşüyen Çocuk Kalmasın" kampanyası kapsamında müzik dinletisi düzenlendi.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Akut Kulübü tarafından "Üşüyen Çocuk Kalmasın" kampanyası kapsamında müzik dinletisi düzenlendi.
İzleyenlerden büyük beğeni alan gurup kampanyadan elde edilen gelir ile ihtiyaç sahibi çocuklara çeşitli yardımlarda bulunulacak.
Nezehat Çeçen Konferans Salonunda gerçekleşen müzik dinletisine akademik, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.