Ağrı'da "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" toplantısı
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Ağrı'da "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" toplantısı

Ağrı'da 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında düzenlenen toplantıların 5.'si Ağrı'da düzenlendi.

"Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında düzenlenen toplantıların 5.'si Ağrı'da düzenlendi.

Ağrı Valisi Osman Varol, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hatip Şeren, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Doğu Anadolu Bölge Başkan Yardımcısı ve Ağrı Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen muhtarlar ve çok sayıda basın mensubunun katılımlarıyla, İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonunda "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" toplantısı düzenlendi.

"Hepimiz Birlikteyiz Türkiye İçin Görevdeyiz" sloganıyla İçişleri Bakanlığınca desteklenen proje ile katılımcı demokrasinin desteklenmesi, muhtarlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel farklıkların azaltılması ve muhtarların bölgelerarası sosyokültürel diyaloglarının kurulması amaçlanıyor.

Toplantıda konuşan Vali Varol, "Muhtarlık; bizim yaşam tarzımıza, bir arada yaşamakla ilgili alışkanlıklarımıza çok uygun olan, devletimizin gücünü halkla buluşturan ve buluşturduğu noktada bunu dengeleyen, halkın her türlü talebini seçilmiş bir makam olmanın verdiği avantajla yerel yönetimlere ve devlet idaresine ileten, diğer taraftan da seçilmiş olmasına rağmen siyaset mekanizmasının içerisinde yer almadığı için devletin tüm birimlerinin sonsuz güvenini sağlayabilen, dünyada eşine az rastlanan yönetim sistemidir. Muhtarlık müessesesinin muhtarlarımızın kıymetini çok iyi bilen Sayın Cumhurbaşkanımız ve yine halka temas etmek noktasında muhtarlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bile çok kıymetli İçişleri Bakanımızın ortaya koyduğu projelerle de son yıllarda belki de toplum içerisinde sahip olduğu alanda eşdeğer biçimde olanaklar kazandığını görüyoruz. Bu noktada hayata geçirilen Türkiye Muhtarları El Ele Projesi'nin, ülke çapında çeşitli bölgelerde görev yürüten muhtarlarımızın 'Hepimiz Birlikteyiz Türkiye İçin Görevdeyiz' sloganıyla, birbirlerini ve bölgeleri tanımaları, ülkemizin farklı bölgelerinin sahip olduğu değerleri anlamaları ve üstün bir gayretle görev yürüttükleri yerlerdeki insanlarımızı anlatmaları, ifade etmeleri ve tecrübelerini aktarabilmelerinin oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın tarafından projenin tanıtıldığı bilgilendirme sunumu yapıldı. Yapılan toplantıda mahallelerin temsilcisi olarak; ülke bütününü oluşturan ailelerin huzur, güven, refahı için onların sorunlarını tespit ederek, ilgili kurum ve kuruluşlara çözüm odaklı olarak ulaştıran, Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yürüten muhtarların sorunları gündeme getirilerek tecrübelerini aktarmalarına olanak tanındı. İstişarelerde bulunulmasının ardından toplantı plaket takdimi ile sona erdi. - AĞRI

Ağrı'da 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' toplantısı
Ağrı'da 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' toplantısı
Ağrı'da 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' toplantısı
Ağrı'da 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' toplantısı
Ağrı'da 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' toplantısı
Ağrı'da 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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