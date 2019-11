Ağrı'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısı yapıldı

14.11.2019 22:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 22:45

Türkiye Belediyeler Birliği Encümenler Toplantısı, Gaziantep Büyük Şehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında Ağrı'da yapıldı



Kentte bir otelin toplantı salonunda dördü büyük şehir belediyesi olmak üzere toplam 18 belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye olarak kentte gerçekleştirdikleri projeler ve gerçekleştirmek istedikleri projeler hakkında çeşitli bilgiler aktardı.



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ardından konuşan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Ağrı ve bölgenin kalkınması için birlik olarak, gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.



"Ağrı çok özel bir il"



Ağrı ve bölgenin kalkınabilmesi için turizm faaliyetlerinin arttırılması gerektiğini kaydeden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da Ağrı'ya geldiğini dile getirerek, "Bölgesel kalkınmada daha çok insanı buraya getirmeniz, bura da ağırlamanız lazım. Bütün dinlerde hakikaten çok kıymetli olan bu inanç turizmini hep birlikte geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada gücümüzü birleştirip, uluslararası alanda da bu güzelliği daha iyi tanıtmanız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Ağrı çok özel bir il. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hakikaten bölgeye çok önemli çalışmalar yapıldı. Yapıldığına şahidiz. Yaklaşık 10 gün önceye kadar Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve bütün ekibi buradaydı. Altyapı projeleri çevre düzenlenmesi üst yapı projeleri gibi birçok alanda önemli kararlar alındı" dedi.



"Güvenlik çok önemli"



Ağrı'nın son yıllarda önemli ölçüde gelişip kalkındığını dile getiren Şahin, hükümet olarak her Türkiye'nin her şehri ve vatandaşına eşit bir şekilde yaklaştıklarını dile getirerek, "18 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yola çıktığımızda 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dediğimizde, ayrımcılık yapılmayacak dediğimizde, eşrefi mahlükat olan her insan birinci sınıf vatandaş olacak dedik. Bu bizim için çok önemliydi. Hakikaten 18 yıl önce ne dediysek, yapmak için büyük gayret gösterdik. Ne bir şehrimizi, ne bir insanımızı diğerinden ayırmadık. Daha çok ihtiyacı olana pozitif ayrımcılık yaparak, ihtiyacı olanı verdik. Ağrı değişiyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Bölge değişiyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. En önemli kısım bunları konuşabilmemiz için güvenlik. Güvenlik söz konusu olduğu zaman şuraları altında düşerseniz bir şey ifade etmiyor. O yüzden güvenli şehir, güvenli bölge konusunda çok önemli çalışmalar yapıldı. Önemli yol kat edildi. Hem basın mensupları hem Ağrı halkından buna sahip çıkmalarını istiyorum. Biz yola çıkarken yine Cumhurbaşkanımızla binanın 4 çatısını bunun üzerinde binayı inşa edeceğinizi konuşmuştuk. Birincisi eğitim, ikincisi adalet, üçüncüsü sağlık, dördüncüsü emniyet dedik. Eğitimin Sağlığın adaletin ve emniyetin olmadığı noktada şehri medeniyet şehri yapmanız mümkün değil. Hükümetimiz bu konuda gerekli bütün çalışmaları yapıyor" şeklinde konuştu.



"Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır"



Konuşmasında Türkiye Belediyeler Birliğinin yapısı ve faaliyetlerinden de bahseden Şahin, "Bütün belediye başkanları partileri ne olursa olsun doğal üyemiz. Aslında partiler üstü bir birim. Kurumsal ve sistematik bir çalışma. Demokrasimiz ve kalkınmamız açısından çok önemli. CHP'den MHP'den birçok belediye başkanı burada. Demeye çalıştığım şey, 'Söz konusu vatan ise, gerisi teferruattır' anlayışı ile Belediyeler Birliğinde partiler üstü bir çalışma yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Genel sekreterimiz Birol beyin başkanlığında Bütün ekip olarak dünyadaki gelişimi değişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın manifestosunda halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için her bir başlık ile ilgili çalışıyoruz. Belediyeler Birliğinin bütün başkanlığımızın her bir başlığında bir vizyon koyup, bunun çalışması içerisindeyiz. O yüzden Belediyeler Birliğinde aldığımız kararla encümenimizi her ay başka bir şehirde toplayıp, her şehrin güzelliğini yerinde görmek, sorunları yerinde tespit etmek ve elimizdeki kaynağı doğru modellemek için buradayız" ifadelerini kullandı.



Konuşmasının sonunda Ağrı ile ilgili projelerin gerçekleştirilmesi konusunda gerekli desteği sunacaklarını belirten Şahin, "Ağrı'daki altyapı çalışmalarının en kısa sürede planlanması lazım. Çevre Bakanımıza geldi zaten. Gerekli talimatları verdi. Artık sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. Anadolu'da her bir şehirde önemli potansiyeli ayağa kaldırdığımızda bizi hiç kimse tutamayacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılı dünyanın 10 ekonomisi hedefini Ağrı'yı kalkındırdığımızda, Şırnak'ı kalkındırdığımız zaman başaracağız" dedi.



Ağrı Valisi Süleyman Elban ise Türkiye Belediyeler Birliği toplantısının Ağrı'da yapılmış olmasının, projelerin gerçekleştirilmesi konusunda olumlu olduğu belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA