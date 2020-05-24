Ağrı'da Türk Kızılay gönüllüleri bayramı evde geçiren çocukları eğlendirdi
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Ağrı'da Türk Kızılay gönüllüleri bayramı evde geçiren çocukları eğlendirdi

Ağrı'da, Türk Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla sokağa çıkamayan çocuklar için mahalle mahalle dolaşıp müzik çalarak bayram şekeri dağıttı.

Ağrı'da Türk Kızılay gönüllüleri bayramı evde geçiren çocukları eğlendirdi
24.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:44

Ağrı'da, Türk Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla sokağa çıkamayan çocuklar için mahalle mahalle dolaşıp müzik çalarak bayram şekeri dağıttı.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve gönüllüler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan ve bayramı evlerinde geçiren çocuklar için etkinlik düzenledi.

Kentin farklı mahallelerine giden gönüllüler, ses sistemiyle müzik çalarak evlerinin balkonuna çıkan çocukları eğlendirdi.

Çocuklara bayram şekeri de dağıtan gönüllüler, ihtiyacı olan vatandaşlara ise ekmek ve su ikramında bulundu.

Güzel görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, balkonlara çıkan çocuklar aileleriyle gönüllüleri alkışladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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