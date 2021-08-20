Son dakika haberi: Ağrı'da trafoda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

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Son dakika habere göre Ağrı'da trafodan çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda güçlükle kontrol altına alındı.

Ağrı'da trafodan çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Çamurlu köyünde bulunan bir trafoda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler trafodaki elektriğin kesilmesinin ardından uzun uğraşlar sonunda yangını güçlükle kontrol altına aldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı