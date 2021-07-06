Ağrı'da trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücülerine ceza kesildi
Ağrı'da trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 67 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.
Ağrı'da trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 67 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 23 personelin katılımıyla motosiklet denetimi yapıldı.
Kentteki 167 motosikletliyi denetleyen ekipler, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 67 sürücüye para cezası kesti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez