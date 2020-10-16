Ağrı'da trafik kurallarına uymayan 9 okul servis aracına ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı'da trafik kurallarına uymayan 9 okul servis aracına ceza

16.10.2020 22:19 | Son Güncelleme: 16.10.2020 22:22
Ağrı'da trafik kurallarına uymayan 9 okul servis aracına ceza

Ağrı'da jandarma ve polis ekiplerince okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 9 okul servis araç sürücüsüne para cezası kesildi.

Ağrı'da jandarma ve polis ekiplerince okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 9 okul servis araç sürücüsüne para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yüz yüze eğitimin başlamasıyla çocukların güven içerisinde eğitimlerine devam etmesini sağlamak amacıyla okul servis araçları denetlendi.

Bu kapsamda 236 okul servis aracını denetleyen ekipler, eksikliği veya kural ihlali tespit edilen 9 araç sürücüsüne para cezası uyguladı.

Ekipler, denetimlerde sürücülere maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Bülent Turan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Özgü Namal Merve Boluğur Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Can Bartu Ozan Tufan Fatih Terim Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Türk Selçuk Saldırı Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da trafik kurallarına uymayan 9 okul servis aracına ceza - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 22:22:46. #1.15#
title