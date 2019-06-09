Ağrı'da trafik kazası: 5 yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atilla Maral yönetimindeki 04 P 5542 plakalı kamyonet ile Ferhat Öter'in kullandığı 61 AN 566 plakalı kamyonet Ağrı-Van kara yolu Yunus Emre Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Ağrı-Van kara yolu, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik işlemlerinin ardından tekrar açıldı.
Kaynak: AA
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti
Uğur Dündar, İmamoğlu ile Yıldırım'ın ortak yayınıyla ilgili konuştu: Moderatörlük yapmama kararı aldım
Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü: Namusumla oynatmam