Ağrı'da Trafik Kazası: 20 Hayvan Telef Oldu

Ağrı'da küçükbaş hayvan taşıyan kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza da 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'dan Mardin Nusaybin istikametine doğru giden ve küçükbaş hayvan taşıyan Aydın Nas yönetimindeki 47 NC 669 plakalı kamyonet ile Patnos merkezden sanayiye gitmekte olan Onur Emrah Tutar yönetimindeki 06 TT 083 plakalı araç Sanayi Kavşağında çarpıştı.

Kamyonetin süratli olduğu, araca çarptıktan sonra yüksek gerilim hattı direğine çarparak durduğu belirtildi.

Kaza da kamyon kasasında bulunan 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - AĞRI