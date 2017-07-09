Ağrı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Taşlıçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Taşlıçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiyle göre, Ağrı'dan Doğubayazıt yönüne giden Mehmet Fetih Aydın idaresindeki 63 AH 494 plakalı kamyonet, Taşlıçay girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Haşem Aydın yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.