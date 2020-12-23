Son dakika haberleri | Ağrı'da Trafik Kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri | Ağrı'da Trafik Kazası: 1 ölü, 1 yaralı

23.12.2020 21:02 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:14

Son dakika gelişmesine göre Ağrı'da Trafik Kazası: 1 ölü, 1 yaralı Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Tanıktepe Karakolu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kiş öldü, 1 kişide ağır yaralandı.

Ağrı'da Trafik Kazası: 1 ölü, 1 yaralı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Tanıktepe Karakolu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kiş öldü, 1 kişide ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Tanıktepe mevkinde 76 AG 455 plakalı özel araç plakası öğrenilemeyen bir tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç içerisinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Kaza sonrası haber verilmesi üzerine Doğubayazıt Belediyesine bağlı ekipler ve Umke ekipleriin intikal ettiği olay yerinde otomobilde sıkışan iki kişi araç kesilerek çıkarıldı.

Araç sürücüsü Baycan Büyükdağ'ın yaralı olarak kurtarıldığı kazada yanında bulunan ve kimlik bilgilerine ulaşılamayan yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Baycan Büyükdağ 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devet Hastanesine götürüldü.

Burada tedavi altına alınan Büyükdağ'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberleri | Ağrı'da Trafik Kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Ağrı'da Trafik Kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Ağrı'da Trafik Kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Ağrı'da Trafik Kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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