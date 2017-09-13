Ağrı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 33 Bin 139 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları istatistiklere göre, Ağrı'da Temmuz ayı sonu itibarıyla kayıtlı araç sayısı 33 bin 139 olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı sonu itibariyle Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Ağrı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 33 bin 139 olurken bu ili sırasıyla, Kars 44 bin 946, Iğdır 27 bin 270 ve Ardahan ili 18 bin 992 trafiğe kayıtlı araç sayısı ile takip etti.



Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 763 bin 103 adet taşıtın %53,9'unu otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,1'ini motosiklet, %8,3'ünü traktör, %3,8'ini kamyon, %2,2'sini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 128 bin 88 taşıt içinde otomobil %58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %17,7 ile motosiklet, %15,9 ile kamyonet, %4,2 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



'Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %34 arttı'



Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %34 arttı. Bu artış otomobilde %28,6, minibüste %40,7, otobüste %92,1, kamyonette %71,7, kamyonda %39,7, motosiklette %37,6, özel amaçlı taşıtlarda %3,4 olarak gerçekleşti. Traktörde ise %5,9 azalış oldu.



'Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %41,1 arttı'



Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %41,1 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde %37,6, minibüste %51,9, otobüste %78,6, kamyonette %38,1, kamyonda %14, motosiklette %63,9, traktörde %33,3 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda ise %22,2 azalış oldu. - AĞRI