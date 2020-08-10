Ağrı'da toplu yaşam alanları denetlendi Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu yaşam alanlarında kolluk kuvvetlerince denetim yapıldı.

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu yaşam alanlarında kolluk kuvvetlerince denetim yapıldı.

Valilik koordinesinde polis, jandarma, sağlık ve zabıta ekiplerince Kovid-19 ile mücadele kapsamında toplu yaşam alanlarında başlatılan denetim çalışmaları devam ediyor.

Salgının yayılmasını engellemek ve mücadeleyi güçlendirmek amacıyla ekiplerce, marketler, toplu taşıma araçları, taksiler, düğün salonları, lokanta ve kafeler denetlendi.

Ekipler, kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken kuralları vatandaşlara hatırlatılarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA