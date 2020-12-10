Ağrı'da toplu kullanım alanları dezenfekte edildi
10.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:08
Ağrı'da, belediye ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu yaşam alanları dezenfekte edildi.
Ağrı'da, belediye ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu yaşam alanları dezenfekte edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğünce Kovid-19 salgını nedeniyle toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması başlatıldı.
Bu kapsamda ekipler, hizmet binaları, toplu taşıma araçları, otobüs durakları, banklar, parklar, bankalar, kaldırımlar ve vatandaşların temasla etkileşim sağladıkları alanları dezenfekte etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez