Ağrı'da toplu kullanım alanları dezenfekte edildi

Ağrı'da, belediye ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu yaşam alanları dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğünce Kovid-19 salgını nedeniyle toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, hizmet binaları, toplu taşıma araçları, otobüs durakları, banklar, parklar, bankalar, kaldırımlar ve vatandaşların temasla etkileşim sağladıkları alanları dezenfekte etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez