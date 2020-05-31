Ağrı'da toplu hizmet veren iş yerleri açılışa hazır
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Ağrı'da toplu hizmet veren iş yerleri açılışa hazır

Ağrı'da korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, uzun süredir kapalı olan kıraathane, çay ocağı, kafe, lokanta, restoran, pastane gibi toplu hizmet veren iş yerleri, tüm ülkede olduğu gibi normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete başlamak...

Ağrı'da toplu hizmet veren iş yerleri açılışa hazır
31.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:58

Ağrı'da korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, uzun süredir kapalı olan kıraathane, çay ocağı, kafe, lokanta, restoran, pastane gibi toplu hizmet veren iş yerleri, tüm ülkede olduğu gibi normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete başlamak için hazırlıklarını tamamladı

Kentte korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda, uzun süredir kapalı olan işletmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran 2020'de yeniden açılacağını duyurmasıyla birlikte yeniden hizmet için hazırlıklarını tamamladı. Sosyal mesafe kurallarına göre iş yerlerini hazırlayan işletmeciler; temizlik, dezenfektan ve kurallara uygun şekilde iş yerlerini hazır hale getirdi.

Ağrı merkezde uzun yıllardır çay ocağı işleten ve yaklaşık 3 aydan bu yana korona virüs salgını nedeniyle iş yerinin kapalı olduğunu ifade eden Veysi Engin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından yeniden faaliyete başlamak amacıyla hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

İş yerlerinin yarın açılacağını ifade eden Engin, "Belirlenen kurallar kapsamında masalarımızı, sandalyelerimizi hazırladık. İş yerimizi tamamıyla dezenfekte ettik. Korona virüs nedeniyle personellerimize, müşterilerimizle hangi kurallara göre hizmet edecekleri konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. İş yerimizdeki masa sayımızı sosyal mesafe kuralı için yarıya indirdik. Gelen müşterilerimizden bu süreç içerisinde hem bize hem de kendilerine karşı sağlık kurallarına uymalarını istiyoruz. Müşterilerimizin kapı girişinde dezenfekte işlemi yapmaları, maske ile gelmeleri bizim ve kendileri için çok daha iyi olur. Tedbir döneminde iş yerlerimiz uzun süre kapalı kaldı. Her hangi bir gelir elde edemedik. O yüzden maddi anlamda çok zorluk yaşadık. Bu zorluk ekonomik olarak hala devam ediyor. Yetkililerimizden esnafın ayakta kalabilmesi için bu durumu göz önünde bulundurmalarını istiyoruz. İnşallah bu hastalık sürecini bir daha yaşamayız ve bir an önce tamamen salgından kurtuluruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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