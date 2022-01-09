Tırın dorse tabanında 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırın dorsesinin tabanına gizlenmiş 70 paket içerisinde 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi.

İran'dan Türkiye'ye gelen 54 AA 443 plakalı tır, Gürbulak Gümrük Sahası'nda pasaport ve gümrük tescil işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında x-ray araç ve konteyner tarama cihazına sevk edildi.

X-ray taramasında tır dorsesinin tabanından şüphelenen ekipler, aracı arama hangarına çekti.

Smoke, Piku ve Gece isimli narkotik dedektör köpeklerinin tepki verdiği taban bölgesindeki yerleri söken ekipler, burada çok sayıda paket tespit etti.

Açılan 70 paketten alınan numunelerin analizinde, bu maddelerin 62 kilo 154 gram eroin olduğu belirlendi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında tır ve dorseye el konuldu.

Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü G.M ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.