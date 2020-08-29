Ağrı'da tırın çarptığı yaşlı adam öldü
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Ağrı'da tırın çarptığı yaşlı adam öldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Ağrı'da tırın çarptığı yaşlı adam öldü
29.08.2020 00:51 | Son Güncelleme: 29.08.2020 00:51

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt istikametinden gelen İran uyruklu sürücünün kullandığı yabancı plakalı tır, Ağrı-İran kara yolu Suluçem köyü yol ayrımında, karşıya geçmeye çalışan Mehmet Kalkman'a (69) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kalkman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalkman'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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