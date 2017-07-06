Ağrı'da Tır Şeker Pancarı Tarlasına Girdi: 1 Yaralı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kontrolden çıkarak şeker pancarı tarlasına giren tırın sürücüsü yaralandı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kontrolden çıkarak şeker pancarı tarlasına giren tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İran uyruklu Mehrdad Mirzapoul'un kullandığı İran plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Güvence köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, yolun kenarındaki şeker pancarı tarlasına girerek durabildi.
Kazada yaralanan sürücü Mirzapoul, sağlık ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.