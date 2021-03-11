Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 2 ölü
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Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 2 ölü

11.03.2021 18:38 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:44
Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 2 ölü

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Somkaya Köyü mevkisinde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 02 EH 424 plakalı TIR, sürücüsinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü ve yanındaki M.Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık görevlilerince Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, iki kişinin yakınlarına ulaşarak kazayla ilgili bilgi verdi.


Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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