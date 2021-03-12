Ağrı'da tipi ve buzlanma kazaları peşinden getirdi
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Ağrı'da tipi ve buzlanma kazaları peşinden getirdi

12.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:14
Ağrı'da tipi ve buzlanma kazaları peşinden getirdi

Ağrı'da İran karayolu üzerinde oluşan tipi ve buzlanma beraberinde kazaları getirdi.

Ağrı'da İran karayolu üzerinde oluşan tipi ve buzlanma beraberinde kazaları getirdi. Peş peşe meydana gelen 7 kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışının ardından başlayan tipi ve buzlanma E-100 transit yolunda kazaları beraberinde getirdi.

Ağrı karayolundan ipek geçidini kullanarak İran'a gitmeye çalışan çok sayıda tır yoldan çıkarak devrilirken, yine Iğdır'dan Ağrı'ya gelmekte olan Diyarbakır ve Ağrı firmalarına ait otobüsler yan yatarak devrildi. 112 Acil Kurtarma ve AFAD ekipleri bölgeye ulaşırken, bölgede oluşan tipi yol açma çalışmalarını da yakından etkiledi. Yolcu otobüsünde bulunan yaralılar Ağrı ve Iğdır'daki hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre olay yerlerinde ölen kimsenin olmadığı açıklandı. - AĞRI

Ağrı'da tipi ve buzlanma kazaları peşinden getirdi
Ağrı'da tipi ve buzlanma kazaları peşinden getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 13:18:05. #1.14#
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