Ağrı'da tipi hayatı felç etti
Ağrı ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.
12.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:40
Ağrı ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.Diyadin ilçe merkezinde şiddetli fırtına hayatı olumsuzyönde etkiledi. Kaplıca Yolu Karahisar Deresi mevkisindeki yol ulaşıma kapandı. Araçlar yolda kalırken, uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkamaz duruma gelirken, ekipler yol açma çalışmalarına başladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yolda kalan araçlar-Tipide yürüyenler
-İlçe merkezi
Kaynak: DHA