Ağrı'da tipi hayatı felç etti

12.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:41

Ağrı ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.



Diyadin ilçe merkezinde şiddetli fırtına hayatı durma noktasına getirirken, Kaplıca Yolu Karahisar Deresi mevkisindeki yol ulaşıma kapandı. Araçlar yolda kalırken, uzun kuyruklar oluştu.



Vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkamaz duruma gelirken, ekipler yol açma çalışmalarına başladı. - AĞRI

Kaynak: İHA