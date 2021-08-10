Ağrı'da tezek yığınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu
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Ağrı'da tezek yığınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu

Ağrı'da tezek yığınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da tezek yığınlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Ağrı'da tezek yığınlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Seyithanbey köyünde dün gece yüklü miktarda tezeğin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yükselen alevlere ve yoğun dumana uyanan evdeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ağrı merkezden olay yerine sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yangını güçlükle kontrol altına aldı. Korkutan yangının ardından tezekler küle döndü. - AĞRI

Ağrı'da tezek yığınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu
Ağrı'da tezek yığınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu
Ağrı'da tezek yığınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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