Ağrı'da teröristlerle çatışma; 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı (2)
Haberler » Güncel » Ağrı'da teröristlerle çatışma; 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı (2) - Haber

Ağrı'da teröristlerle çatışma; 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMAAğrı Valiliği'nce Tutak ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu.

06.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:58
Ağrı'da teröristlerle çatışma; 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

'nce ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu. Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İl Komutanlığımızca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde Tutak Soğukpınar köyünde 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler