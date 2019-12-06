Ağrı'da teröristlerle çatışma; 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı
AĞRI'nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyündeki evde saklanan PKK'lı teröristler ile jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı.
AĞRI'nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyündeki evde saklanan PKK'lı teröristler ile jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı. 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirilirken, 5 jandarma da yaralandı.
Tutak'ta devriye gezen jandarma ekipleri, aldıkları ihbar üzerine, sabaha karşı Soğukpınar köyüne gitti. Burada evde saklanan PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada teslim olmayan 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan 5 jandarma ise Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmalardan 2'si, ayakta tedavi edilirken, 3'ünün tedavisine devam edildiği belirtildi.