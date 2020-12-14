Ağrı'da terörden aranan bir kişi tutuklandı
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Ağrı'da terörden aranan bir kişi tutuklandı

14.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:47
Ağrı'da terörden aranan bir kişi tutuklandı

Ağrı'da hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan bir kişi tutuklandı.

Ağrı'da hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı olan ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin uzun araştırma ve çalışmaları sonucunda kullanmış olduğu araçla birlikte Ağrı İlamat ve İnfaz Bürosunca yakalanarak gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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