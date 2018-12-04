Ağrı'da Terör ve Asayiş Uygulamaları

Ağrı'da, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin geçen ay FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 72 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kasım ayı içerisinde FETÖ/PDY terör örgütü, PKK/KCK silahlı terör örgütü, göçmen kaçakçılığı, sigara, hırsızlık ve uyuşturucu ile mücadele suçlarına yönelik yaptığı operasyonlarına yer verildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar neticesinde, yakalanan 7 şüpheliden 1'inin tutuklandığı, 6'sının ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ifade edildi.



27 şüpheli tutuklandı



PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda ise il merkezi ve ilçelerinde 72 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelilerden 45'inin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, 27'sinin de tutuklandığı kaydedildi.

Düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerle birlikte 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 185 fişek, 1 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 100 adet fişek ile çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildiği kaydedildi.



Uyuşturucu madde satan, alan ve nakleden şahıslara yönelik çalışmalarda, 161 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 6 kilo 580 gram esrar, 6 gram sentetik kannabinoid, 195 adet sentetik ecza, 461 gram afyon sakızı ele geçirildiği, haklarında adli işlem başlatılan 9 kişinin tutuklandığı aktarıldı.



137 bin 430 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı

Bu yıl yasa dışı tütün mamulleri ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmaların da aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında, gümrük kaçağı olan 137 bin 430 paket sigara, 21 bin 132 litre kaçak akaryakıt, 25 bin 840 adet ilaç, 7 bin 200 emtia, 6 bin adet içi boş makaron ve 1 adet sahte belge ele geçirilmiş, 37 araca el konulmuştur. Kaçakçılık suçları kapsamında yakalanan 19 şahıstan 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca halen 11 şahısın gözaltı işlemleri devam etmektedir."

305 düzensiz göçmen yakalandı



Yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı anlaşılan 305 düzensiz göçmenin yakalandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Göçmen şahıslar üzerinden haksız kazanç elde eden ve göçmen kaçakçılığı suçuna karışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şahıslardan 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 12 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."



Asayiş çalışmalarına da değinilen açıklamada, "Aranan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda 9 şahıs tutuklanmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili yakalanan 6 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Hırsızlık suçlarıyla ilgili olarak yakalanan 10 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 20 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." denildi.