Ağrı'da terör propagandası ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

16.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:56

Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü propagandası ve silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu bir kişinin ilçede terör örgütü PKK/KCK propagandası ve silah ticareti yaptığı belirlendi.

Bu tespit üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince zanlının evine operasyon düzenlendi.

Zanlının evindeki aramada bir kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör ve 73 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve aksesuarlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA