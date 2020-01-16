Ağrı'da terör propagandası ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
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Ağrı'da terör propagandası ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü propagandası ve silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

16.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:56
Ağrı'da terör propagandası ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

'nın ilçesinde terör örgütü propagandası ve silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Komutanlığının çalışmaları sonucu bir kişinin ilçede terör örgütü PKK/KCK propagandası ve silah ticareti yaptığı belirlendi.

Bu tespit üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince zanlının evine operasyon düzenlendi.

Zanlının evindeki aramada bir kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör ve 73 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve aksesuarlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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