Ağrı'da terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan 2 kişi yakalandı
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç ile F.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez