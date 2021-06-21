Ağrı'da terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan 2 kişi yakalandı
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Ağrı'da terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç ile F.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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