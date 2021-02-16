Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 tutuklama
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Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 tutuklama

16.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:48
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 tutuklama

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının beyan ve teşhislerinde "milis/iş birlikçi" olarak ifade edilen kişiler hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sının İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 6 zanlının yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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